Freiburg (dpa) - Ein mutmaßlicher Sexualverbrecher hat sich im baden-württembergischen Bad Krozingen nach einem Schusswechsel mit der Polizei umgebracht. Beamte hatten den Mann gestern aufgespürt. Der 34-Jährige soll sich vor zweieinhalb Wochen an einem Kind vergangen haben. Seitdem war er auf der Flucht. Die Waffe des Mannes habe einige Ladehemmungen gehabt, sagte ein Sprecher der Polizei. Der mutmaßliche Straftäter sei schließlich in die Knie gegangen und habe sich gezielt in den Kopf geschossen. Er starb noch an Ort und Stelle.

