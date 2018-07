New York (dpa) - Ex-Fugees-Sängerin Lauryn Hill ist aus der Haft entlassen worden - dank guter Führung ein paar Tage früher als geplant. Ihr Anwalt bestätigte dem Promiportal "TMZ.com", dass sich für die 38-Jährige nach knapp drei Monaten die Tore der Haftanstalt in Danbury, Connecticut, nördlich von New York geöffnet hätten. Hill hatte für 1,8 Millionen Dollar keine Steuern bezahlt und war deshalb zu einem Vierteljahr Haft verurteilt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.