Mogadischu (AFP) - (AFP) Die islamistische Shebab-Miliz hat nach eigenen Angaben einen Angriff westlicher Streitkräfte auf ihre Stellungen in Somalia abgewehrt. Ein Lager der Shebab in der Hafenstadt Barawe sei in der Nacht zum Samstag attackiert worden, sagte der örtliche Shebab-Kommandeur Mohamed Abu Suleiman der Nachrichtenagentur AFP. Die mutmaßlich westlichen Angreifer seien mit einem Militärhubschrauber gekommen. Es habe einen Schusswechsel gegeben, dann seien die Angreifer geflohen.

