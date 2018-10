Peking (dpa) - Rafael Nadal kehrt in der kommenden Woche an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurück. Der Spanier erreichte durch einen Aufgabesieg über Tomas Berdych aus Tschechien das Finale beim ATP-Turnier in Peking und verdrängt damit den Serben Novak Djokovic von der Spitze des ATP-Rankings.

Nadal profitierte im Halbfinale beim Stande von 4:2 im ersten Satz von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners.

Der Spanier, der seine Erfolgsbilanz bei Hartplatzturnieren in dieser Saison auf 27:0 Siege ausbaute, wird die Weltrangliste erstmals seit Juli 2011 wieder anführen. Seit 101 Wochen stand Djokovic an der Spitze. Der Serbe traf anschließend im zweiten Halbfinale bei der mit 3,57 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung in der chinesischen Hauptstadt auf den Franzosen Richard Gasquet.

ATP-Tour