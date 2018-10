Peking (dpa) - Rafael Nadal kehrt in der kommenden Woche an die Spitze der Tennis-Weltrangliste zurück. Der Spanier erreichte durch einen Aufgabesieg über Tomas Berdych aus Tschechien das Finale beim ATP-Turnier in Peking und verdrängt damit den Serben Novak Djokovic von der Spitze des ATP-Rankings.

Nadal profitierte im Halbfinale beim Stande von 4:2 im ersten Satz von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners.

Der Spanier, der seine Erfolgsbilanz bei Hartplatzturnieren in dieser Saison auf 27:0 Siege ausbaute, wird die Weltrangliste erstmals seit Juli 2011 wieder anführen. Seit 101 Wochen stand Djokovic an der Spitze. Der Serbe traf anschließend im zweiten Halbfinale bei der mit 3,57 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung in der chinesischen Hauptstadt auf den Franzosen Richard Gasquet.

Nadal sprach nach seinem vorzeitig feststehenden Final-Einzug von "einem großen Jahr, eines der zweifellos besten Jahre in meiner Karriere. Es ist etwas Besonderes, nach mehr als einem halben Jahr ohne Tennis wieder an der Spitze der Rangliste zu stehen", sagte Nadal unter Verweis auf seine langwierigen Kniebeschwerden, die ihn nach seinem frühen Wimbledon-Aus 2012 unter anderem zum Verzicht auf die Olympischen Spiele gezwungen hatten.

Vor acht Monaten war der 27-Jährige auf die Tour zurückgekehrt und hatte bei seinem erfolgreichen Comeback unter anderem zum achten Mal die French Open gewonnen und im September dann auch die US Open. Nadal unterstrich, er sei stolzer auf die harte Arbeit und die Erfolge als auf die Nummer eins. "Das ist letzten Endes nur eine Zahl. Glücklich macht mich, was ich dafür getan habe, um wieder dort zu sein", erklärte der Linkshänder aus Mallorca. Allerdings will er nun versuchen, den Top-Platz auch bis zum Jahresende zu behaupten.

Er hatte die Spitze der Rangliste zum ersten Mal am 18. August 2008 übernommen und dann noch einmal am 7. Juni 2010. Am Montag wird Nadal in seine insgesamt 103. Woche als Branchenprimus gehen.

