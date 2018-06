Schwechat (dpa) - Erstmals seit 2007 stehen beide Teams des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) im Halbfinale einer Europameisterschaft und haben jeweils die Bronzemedaille sicher.

Das neu formierte Team von Bundestrainerin Jie Schöpp setzte sich am Samstag in Schwechat im Viertelfinale klar mit 3:0 gegen Gastgeber Österreich durch. Im Halbfinale gegen Weißrussland oder Tschechien winkt am Sonntag die zehnte Endspiel-Teilnahme in der EM-Historie. Bronze hat die stark aufspielende Auswahl des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) in jedem Fall sicher.

Die DTTB-Herren setzten ihren Siegeszug mit einem glatten 3:0 gegen Frankreich fort. Der fünfmalige Europameister spielt gegen Schweden oder Russland um den Einzug in das Endspiel.

Die beiden EM-Debütantinnen Shan Xiaona (Berlin) und Han Ying (Tarnobrzeg/Polen) sowie Ex-Meisterin Kristin Silbereisen (Berlin) auf Position drei überließen Österreich in drei Einzeln lediglich einen Satz. Abwehrspezialistin Han Ying, die früher in der Bundesliga für Busenbach und Tostedt aktiv war, setzte sich in ihrem ersten Länderspiel im DTTB-Trikot mit 3:1 gegen Österreichs Ex-Europameisterin Liu Jia durch. Damit waren alle Pläne der Alpenrepublik für einen Überraschungssieg hinfällig.

Die deutsche Meisterin Shan Xiaona (Berlin) hatte zuvor der früheren DTTB-Nationalspielerin Amelie Solja mit 3:0 die Grenzen aufgezeigt. Deren Schwester Petrissa Solja saß auf der deutschen Bank, zum internen Familienduell kam es nicht. Bundestrainer Schöpp schickte als dritte Spielerin die routinierte Olympia-Teilnehmerin Silbereisen in die Box. Die Neu-Berlinerin setzte mit einem Drei-Satz-Sieg den Schlusspunkt unter einen eindrucksvollen Auftritt.