Istanbul (dpa) - In Ägypten ist es bei Protesten der Muslimbrüder zu neuen Ausschreitungen gekommen. Mindestens vier Menschen sind Medienberichten zufolge gestorben. Viele Menschen sollen verletzt worden sein. Tausende Islamisten waren am Nachmittag in mehreren Städten auf die Straße gegangen, um unter anderem gegen die Entmachtung von Präsident Mohammed Mursi zu protestieren. Die Sicherheitskräfte gingen mit Tränengas gegen die Demonstranten vor. Die Proteste sollen noch bis morgen gehen.

