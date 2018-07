Nusa Dua (AFP) - (AFP) US-Außenminister John Kerry hat davor gewarnt, dass der Verwaltungsstillstand in seinem Land die Position der USA in der Welt beeinträchtigen könnte. Sollte der Stillstand länger anhalten oder sich wiederholen, "würden Leute die Bereitschaft und die Fähigkeit der USA, ihren Kurs beizubehalten, in Frage stellen", sagte Kerry am Samstag vor Journalisten beim Gipfel der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC auf der indonesischen Insel Bali. Eine solche Annahme über sein Land wäre aber nicht zutreffend, versicherte Kerry.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.