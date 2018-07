New York (AFP) Die wegen Steuerhinterziehung zu drei Monaten Haft verurteilte US-Hip-Hop-Sängerin Lauryn Hill ist wieder frei. Die 38-Jährige habe am Freitag das Gefängnis in Danbury (US-Bundesstaat Connecticut) verlassen, bestätigte ihr Anwalt Nathan Hochman der AFP. Als Teil ihrer einjährigen Bewährungsfrist stehe sie nun drei weitere Monate unter Hausarrest.

