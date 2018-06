Magdeburg (dpa) - Ein undichter Kesselwagen hat in Sachsen-Anhalt hochätzende Flüssigkeit verloren. Wegen des Vorfalls im Bahnhof Großkorbetha wurde die Bahnstrecke Erfurt-Halle gesperrt. Wie die Bundespolizei in Magdeburg mitteilte, hatten Bahnarbeiter bei Rangierarbeiten ein undichtes Ventil an einem Gefahrgut-Waggon entdeckt, durch das eine hochätzende Flüssigkeit austrat. Die Feuerwehr konnte das Leck inzwischen schließen. Wann die Bahnstrecke wieder freigegeben werden kann ist unklar. Auf der Strecke fährt unter anderem der ICE von Karlsruhe nach Berlin.

