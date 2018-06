Hamburg (AFP) Deutsche Ermittlungsbehörden sollen nach "Spiegel"-Informationen Telefonate zwischen Strafverteidigern und deren Mandanten jahrelang abgehört sowie rechtswidrig protokolliert und ausgewertet haben. Zum Teil seien die Mitschnitte jahrelang aufbewahrt worden, berichtet das Magazin in seiner neuen Ausgabe. In einem aktuellen Fall beantragte demnach ein Bochumer Anwalt beim Bundesgerichtshof (BGH), die Rechtswidrigkeit einer Überwachungsmaßnahme festzustellen. Das Bundeskriminalamt (BKA) hatte demnach Telefongespräche zwischen dem Juristen und seinem Mandanten in zwei Fällen abgehört und die Mitschnitte nicht unverzüglich gelöscht.

