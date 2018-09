Berlin (AFP) Die Euro-kritische Alternative für Deutschland (AfD) kann sich in der Wählergunst weiter über der Fünf-Prozent-Hürde etablieren, während weder Union noch Rot-Rot-Grün eine eigene Mehrheit erreichen. In der wöchentlichen Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" erzielten die AfD wie in der Vorwoche sechs Prozent. Jeweils einen Prozentpunkt abgeben mussten Union (42 Prozent) und SPD (25 Prozent). Einen Prozentpunkt zulegen konnten hingegen die FDP (vier Prozent) und die Grünen (acht Prozent). Die Linkspartei verharrte bei neun Prozent.

