Berlin (AFP) Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) und Bundesverteidigungsminister Thomas de Maizière (CDU) sind zu einem unangekündigten Besuch in Afghanistan eingetroffen. Die beiden Bundesminister landeten nach Angaben mitreisender Reporter am Sonntagmorgen in Masar-i-Scharif.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.