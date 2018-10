Washington (dpa) - Der Haushaltsnotstand in den USA geht in den sechsten Tag. Nach wie vor deutet nichts auf eine Einigung zwischen Regierung und Opposition auf ein Übergangsbudget hin. Präsident Barack Obama sprach von einer "Farce". Weite Teile der US-Verwaltung sind geschlossen, hunderttausende Mitarbeiter wurden in den Zwangsurlaub geschickt. Sie sollen aber rückwirkend ihr Geld bekommen. Einen entsprechenden Gesetzesentwurf brachte das Abgeordnetenhaus auf den Weg.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.