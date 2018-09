Potsdam/Frankfurt (SID) - Vize-Meister Turbine Potsdam hat sich am vierten Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga die Tabellenführung zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Bernd Schröder siegte bei Aufsteiger 1899 Hoffenheim mit 3:2 (2:0) und feierte eine gelungene Generalprobe für das Erstrunden-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch beim ungarischen Serienmeister MTK Hungaria FC.

Potsdam (10 Punkte) verdrängte den 1. FFC Frankfurt (8), der sich am Samstag durch ein 2:2 (2:0) gegen Bayer Leverkusen vorübergehend auf Platz eins geschossen hatte, von der Tabellenspitze. Ärgster Verfolger von Postdam ist das punktgleiche Team von Bayern München (5:2 gegen BV Cloppenburg). Der zu Saisongebinn schwächelnde Titelverteidiger VfL Wolfsburg siegte mit 4:0 (1:0) beim FCR Duisburg und ist als Tabellendritter (8) gerüstet für das Hinspiel in der Königsklasse am Mittwoch bei Pärnu JK/Estland.

Potsdam führte im Dietmar-Hopp-Stadion in Sinsheim durch Treffer von Johanna Elsig (19.) und Pauline Bremer (28.) bereits zur Halbzeit, ehe nach dem Wechsel die schwedische Nationalspielerin Antonia Göransson (70.) auf 3:0 erhöhte. Allerdings machten es die Hoffenheimerinnen noch einmal spannend, nachdem Susanne Hartel (76./78.) mit einem Doppelpack verkürzte.

Für den Triplegewinner aus Wolfsburg erzielten Doppeltorschützin Martina Müller (10./81.) sowie Lina Magull (53.) und Conny Pohlers (90.) die Treffer. Der FF USV Jena feierte beim 2:0 (1:0) gegen die SGS Essen seinen ersten Saisonsieg. Schlusslicht VfL Sindelfingen muss indes weiter auf den ersten Punktgewinn warten. Gegen den SC Freiburg setzte es im Floschenstadion eine 0:5 (0:1)-Heimniederlage.

Am Samstag hatte der siebenmalige Meister 1. FFC Frankfurt eine 2:0-Führung verspielt. Die ersten drei Treffer erzielten allesamt Europameisterinnen: Celia Sasic (7.) und Dzsenifer Marozsan (65.) brachten die Gastgeberinnen vor 1240 Zuschauern in Führung. Isabelle Linden (80.) verkürzte dann für Leverkusen. Ein Last-Minute-Treffer von Francesca Weber (90.+2) sorgte für den Punktgewinn der in der Schlussphase stärker aufkommenden Rheinländerinnen.