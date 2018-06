Wolfsburg (SID) - Bei Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg herrscht Unklarheit über eine mögliche Weiterverpflichtung der Stars Ivica Olic und Diego. "Wir müssen auch genau unter die Lupe nehmen, ob es Sinn macht, den Vertrag mit Ivica Olic zu verlängern. Bei Diego ist es das Gleiche", sagte Trainer Dieter Hecking im Doppelpass von Sport1 nach der 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig.

Bei beiden Spielern läuft der Vertrag im kommenden Jahr aus, inbesondere die Vertragsverlängerung von Schlüsselspieler Diego beschäftigt den VfL. "Wir müssen das mit Argusaugen beobachten. Passt der Spieler zu dem Spielstil, den wir wollen? Sind wir zu abhängig von Diego, wenn wir nur auf ihn bauen?", sagte Hecking.

Spielmacher Diego ist seit dem Jahr 2010 beim VfL, war in der Saison 2011/2012 an den spanischen Erstligisten Atletico Madrid ausgeliehen. Stürmer Olic wechselte im Sommer 2012 vom deutschen Rekordmeister Bayern München zum VW-Klub.

In Zukunft will man beim VfL weiterhin dosiert wirtschaften. "Sicherlich sind wir in der Lage, auch Geld in die Hand zu nehmen. Wir wollen aber davon weg, dass man immer nur wegen Geld nach Wolfsburg kommt", betonte Hecking, der aber auch teure Transfers nicht komplett ausschließen wollte: "Wenn man sich mit den Top-Mannschaften messen will, muss man aber auch Geld in die Hand nehmen. Das werden wir sicherlich auch tun. Wie im Fall Luiz Gustavo. Ich glaube, das war ein absoluter sinnvoller Transfer, der uns auf dem Weg nach Europa helfen wird."