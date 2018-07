Leverkusen (SID) - Bundestrainer Joachim Löw muss in den WM-Qualifikationsspielen gegen Irland in Köln (11. Oktober) und gegen Schweden in Stockholm (15. Oktober) auf Lars Bender verzichten. Der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler von Bundesligist Bayer Leverkusen musste wegen eines Muskelfaserisses im rechten Oberschenkel absagen. Bender hatte diese Verletzung in der Schlussphase des Bundesliga-Spiels gegen Bayern München (1:1) erlitten.

Auch dessen Bruder Sven muss möglicherweise für die beiden Länderspiele absagen, nachdem er im Auswärtsspiel des BVB bei Borussia Mönchengladbach (0:2) verletzt ausgewechselt werden musste. "Er hat so etwas wie eine Ganzkörperprellung. Ich muss mit Joachim Löw telefonieren und schauen, was er mit ihm vor hat. Dann schauen wir weiter", hatte BVB-Trainer Jürgen Klopp gesagt.