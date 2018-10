London (AFP) Die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai hat in einem Buch die Folgen des Anschlags von radikalislamischen Taliban auf sie vor einem Jahr geschildert. Nach sechs Tagen im Koma sei sie im Krankenhaus aufgewacht und habe nicht sprechen können, berichtete die 16-Jährige in Auszügen des Buches, die am Sonntag die britische Zeitung "Sunday Times" abdruckte. Sie habe nicht gewusst, wo sie sei, und sei sich auch ihrer eigenen Identität nicht sicher gewesen, schrieb Malala weiter.

