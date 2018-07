Köln (SID) - Am Sonntag sind die Begegnungen der dritten Runde im deutschen Handball-Pokal der Frauen ausgelost worden. In der Runde der letzten 16 Mannschaften, die am 2. und 3. November ausgetragen wird, ist Titelverteiger Thüringer HC bei der DJK/MJC Trier zu Gast.

Die 3. Runde in der Übersicht:

TV Nellingen - Bayer Leverkusen

Vipers Bad Wildungen - HC Leipzig

Borussia Dortmund - HSG Blomberg-Lippe

SG 09 Kirchhof - 1. FSV Mainz 05

Frisch Auf Göppingen - Vulkan-Ladies Koblenz/Weibern

TSG Nord-Harrislee - Buxtehuder SV

DJK/MJC Trier - Thüringer HC

Neckarsulmer SU - SG BBM Bietigheim