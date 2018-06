Nosy Be (AFP) Nach dem Mord an drei Männern durch eine wütenden Menge hat die Polizei in Madagaskar sieben weitere Menschen verhaftet. Sie seien am Sonntag auf der Touristeninsel Nosy Be festgenommen worden, teilte das örtliche Polizeirevier mit. Damit stieg die Zahl der inhaftierten Verdächtigen auf 26. In Frankreich wurden erste Ermittlungen eingeleitet, um den Tod von einem der drei Männer, einem Franzosen, aufzuklären.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.