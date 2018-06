Ciudad Juarez (AFP) - (AFP) Bei einer Stunt-Show in Mexiko sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen und weitere 47 verletzt worden, als ein "Monster-Truck" in die Zuschauermenge fuhr. 35 der Verletzten wurden nach Angaben der Stadtverwaltung Ciudad Juárez im Norden des Landes nach dem Unglück am Samstag mit zum Teil schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

