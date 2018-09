Yeongam (dpa) - In der Formel 1 hat Sebastian Vettel den Großen Preis von Südkorea gewonnen und damit einen vorentscheidenden Schritt in Richtung WM-Titel Nummer vier gemacht. Der Red-Bull-Pilot setzte sich in Yeongam vor dem Lotus-Duo Kimi Räikkönen und Romain Grosjean durch. Vettel hat nun schon 77 Punkte Vorsprung auf seinen ärgsten WM-Rivalen Fernando Alonso und kann schon in einer Woche in Japan den

erneuten Titel perfekt machen. Alonso kam in Südkorea nicht über Platz sechs hinaus.

