Berlin (dpa) - Steuererhöhungen gehören für SPD-Chef Sigmar Gabriel nicht mehr zu den Kernforderungen seiner Partei in den

Sondierungsgesprächen mit der Union. Die SPD gehe nur in eine Koalition, wenn man Fortschritte für die Menschen erreichen könne. Das sagte Gabriel der "Bild am Sonntag". Im Zentrum stünden dabei unter anderem Investitionen in Bildung und eine Neuordnung des Arbeitsmarkts mit guten Löhnen und einer Begrenzung der Leih- und Zeitarbeit. Union und SPD treffen sich am 14. Oktober.

