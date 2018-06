Schwechat (SID) - Die deutschen Tischtennis-Herren stehen in Schwechat zum sechsten Mal in Folge im EM-Endspiel. Ohne den grippekranken Weltranglistenfünften Timo Boll (Düsseldorf) gewann das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf im Halbfinale gegen Russland 3:0 und greift damit am Montag (20.00 Uhr) gegen Griechenland nach seinem sechsten Titel in Serie.

Für die DTTB-Herren punkteten gegen Russland nach den vorherigen 3:0-Erfolgen gegen Gastgeber Österreich und Ex-Titelträger Frankreich der Olympia-Dritte Dimitrij Ovtcharov (Hameln), der zweimalige EM-Zweite Patrick Baum (Düsseldorf) und der ehemalige Jugend-Europameister Patrick Franziska (Fulda). Sollte Roßkopfs Mannschaft ihren Titel am Montag in ihrem insgesamt elften EM-Finale zum fünften Mal nacheinander erfolgreich verteidigen, würde sie die 39 Jahre alte Bestmarke von Rekordsieger Schweden einstellen.

Beide DTTB-Mannschaften hatten schon durch den Einzug ins Halbfinale Bronze sicher. Für die Damen bedeutet die Podestplatzierung das beste EM-Ergebnis seit Bronze 2007 in Belgrad.