Washington (AFP) - (AFP) US-Spezialkräfte haben nach einem US-Medienbericht in Libyen ein ranghohes Mitglied der Terrororganisation Al-Kaida gefasst. Der unter dem Namen Abu Anas al-Libi bekannte Verdächtige, der wegen der Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania im Jahr 1998 angeklagt ist, sei am helllichten Tag festgenommen worden, berichtete der Fernsehsender CNN am Sonntag. Ein US-Vertreter sagte dem Sender, der Einsatz sei mit Wissen der libyschen Regierung erfolgt.

