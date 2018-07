Washington (AFP) - (AFP) Wenige Stunden, nachdem ein Mann sich auf der berühmten National Mall in Washington selbst in Brand gesetzt hatte, ist das Opfer gestorben. Der Unbekannte sei seinen schweren Brandverletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.