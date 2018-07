Washington (AFP) - (AFP) US-Spezialkräfte haben in Libyen ein ranghohes Mitglied des Terrornetzwerks Al-Kaida gefasst. Nach einem "US-Antiterroreinsatz" werde Abu Anas al-Libi "an einem sicheren Ort außerhalb Libyens festgehalten", erklärte Pentagon-Sprecher George Little in der Nacht zum Sonntag. Al-Libi ist wegen der Anschläge auf die US-Botschaften in Kenia und Tansania im Jahr 1998 angeklagt, bei denen mehr als 200 Menschen getötet wurden.

