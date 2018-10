Lima (dpa) - Bei einem Busunglück in Peru sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Der Bus sei in eine 80 Meter tiefe Schlucht gestürzt, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Andina. Das Fahrzeug sei im Zentrum des Landes von der Straße abgekommen. Unter den Toten seien auch zwei kleine Kinder. Weitere 20 Menschen wurden verletzt. Auf den häufig schlecht ausgebauten Landstraßen in den Bergregionen Perus kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen mit vielen Toten.

