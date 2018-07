Brüssel (AFP) EU-Energiekommissar Günther Oettinger will in Kürze eine Änderung der Ökostrom-Förderung vorschlagen, die nach Presseangaben das Ende der deutschen Einspeisevergütung nahelegen könnte. In einem Entwurf aus Oettingers Haus würden anstelle der jetzigen Einspeisevergütung sogenannte Marktprämien favorisiert, schrieb die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" vom Montag. Eine EU-Diplomatin sagte, Oettinger wolle seine Vorschläge in Form einer Mitteilung noch im Oktober vorstellen. Darauf könnten spätere Gesetzesvorschläge aufbauen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.