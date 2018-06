Berlin (AFP) - (AFP) Bundesforschungsministerin Johanna Wanka (CDU) hat sich erfreut über die Vergabe des Medizin-Nobelpreises an den Deutschen Thomas Südhof geäußert. "Seine Forschung hat wichtige Grundlagen geschaffen, die Ursachen zahlreicher Erkrankungen besser zu verstehen", erklärte Wanka am Montag in Berlin. Diese große Auszeichnung sei zugleich "Anerkennung und Ansporn für alle deutschen Wissenschaftler, die sich in der Gesundheitsforschung engagieren".

