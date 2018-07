München (AFP) - (AFP) Gut drei Wochen nach der Landtagswahl hat sich am Montag in München der neue bayerische Landtag konstituiert. Die CSU verfügt in dem Landesparlament nun wieder über eine klare absolute Mehrheit. Sie kommt auf 101 Sitze, während die Opposition aus SPD (42 Mandate), Freien Wähler (19 Mandate) und Grüne (18 Mandate) zusammen nur 79 Mandate hat.

