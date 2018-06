Hamburg (SID) - Teamchef Ross Brawn (59) wird den Formel-1-Rennstall Mercedes angeblich nach der Saison verlassen. Nachfolger des Briten, der mit Rekordchampion Michael Schumacher bei Benetton und Ferrari sieben WM-Titel gewann, soll wie erwartet sein Landsmann Paddy Lowe werden. Das berichteten Sport Bild und Auto Bild Motorsport am Montag.

Mercedes-Aufsichtsratschef Niki Lauda dementierte diese Meldung allerdings umgehend. "Ich weiß nicht, wo diese Geschichte herkommt, sie stimmt nicht", sagte der 64-jährige Lauda dem SID: "Wir sind noch immer in Verhandlungen, am Stand der Dinge hat sich nichts geändert." Eine Entscheidung werde zudem "eindeutig nicht" vor Ende der Saison fallen, "so ist es von vornherein abgemacht", sagte Lauda: "Bis dahin wird volle Pulle gearbeitet."

"Ich will in jedem Fall mit ihm weitermachen, es ist aber seine Entscheidung", sagte Lauda. Brawn sei weiterhin "hochmotiviert." Bereits im Sommer hatte der Brite allerdings eine fließende Machtübergabe an Lowe angekündigt. Noch sei die Struktur "eindeutig. Ich bin verantwortlich, Paddy arbeitet für mich", hatte das "Superhirn" der Formel 1 im Juli gesagt: "Aber ab einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft wird sich das ändern. Wenn der Übergang kommt, wird es eine sanfte Übergabe geben."

Lowe war im Juni von McLaren zu Mercedes gewechselt und gilt seitdem als potenzieller Nachfolger Brawns, mit dem Mercedes nach dem Formel-1-Comeback zur Saison 2010 den angestrebten WM-Titel stets klar verpasst hatte. Bei den Silberpfeilen ist er deshalb schon länger nicht mehr unumstritten.

Nach seiner Zeit bei Ferrari wechselte Brawn 2008 als Teamchef zu Honda und übernahm nach dem Ausstieg der Japaner das Team. 2009 wurde er mit BrawnGP und Jenson Button erneut Weltmeister, Ende 2009 kaufte Mercedes Brawn das Team ab. Nun soll der passionierte Angler erneut bei Honda im Gespräch sein. Die Japaner werden ab der Saison 2015 McLaren mit Motoren beliefern.