Hongkong (AFP) Ein seltener farbloser Diamant ist in Hongkong zu einem Rekordpreis versteigert worden. Die Auktion des "Magnificent Oval Diamond" genannten Edelsteins habe am Montag 30,6 Millionen Dollar (22,7 Millionen Euro) eingebracht, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Der Name des Käufers wurde nicht genannt. Es handele sich um einen "privaten Sammler", sagte der Vize-Chef von Sotheby's Asia, Quek Chin Yeow.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.