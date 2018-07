Kundus (dpa) - Zehn Jahre lang war die Bundeswehr im nordafghanischen Kundus stationiert, nun wurde der Standort offiziell an einheimische Sicherheitskräfte übergeben. Zu der feierlichen Zeremonie waren Verteidigungsminister Thomas de Maizière und Außenminister Guido Westerwelle angereist. Spätestens Ende des Monats sollen die letzten deutschen Soldaten das Feldlager verlassen. Kundus ist die gefährlichste Provinz in Nordafghanistan. Das Hauptquartier in Masar-i-Scharif bleibt bestehen..

