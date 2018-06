Nusa Dua (dpa) - US-Außenminister John Kerry hat den Beginn der Chemiewaffenvernichtung in Syrien begrüßt. Kerry äußerte am Rande des Gipfeltreffens der Pazifikanrainerstaaten auf der indonesischen Insel Bali. Er traf dort zu einem Gespräch mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow zusammen. Die USA und Russland hätten gemeinsam das Ziel, den Krieg in Syrien durch einen politischen Prozess zu beenden. Man sei sich einig, dass es keine militärische Lösung gebe. Syrien hatte gestern unter der Aufsicht internationaler Experten mit der Zerstörung seines Giftgas-Arsenals begonnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.