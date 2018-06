Moskau (dpa) - Die Leichen von fünf vermutlich illegal abgetriebenen Babys sind in einem Müllcontainer bei Moskau entdeckt worden. Die Körper seien in Windeln und Plastiktüten eingewickelt gewesen, teilten die Ermittler in der Stadt Balaschicha mit. In Russland werden nach offiziellen Angaben jährlich etwa eine Million Babys abgetrieben, die Dunkelziffer liegt Schätzungen zufolge deutlich höher. Gesetzlich erlaubt sind Schwangerschaftsabbrüche bis zur 12. Woche und bis zur 22. Woche nach einer Vergewaltigung.

