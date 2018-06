Hambüchen holt Silber am Reck - Bretschneider auf Platz sechs

Antwerpen (dpa) - Fabian Hambüchen hat bei den Turn-Weltmeisterschaften in Antwerpen mit Silber zum dritten Mal in seiner Karriere eine WM-Medaille am Reck gewonnen. Nach Gold in Stuttgart 2007 und Bronze in Rotterdam 2010 unterstrich der 25 Jahre alte Wetzlarer im Sportpaleis vor 9000 Zuschauern mit 15,933 Punkten seine Extra-Klasse. Es war die insgesamt 22. Medaille des erfolgreichsten deutschen Turners bei Olympia, WM oder EM und zugleich die neunte an seinem Spezialgerät Reck (4/2/3). Der Sieg ging an Olympiasieger Epke Zonderland, Dritter wurde der Mehrkampf-Weltmeister Kohei Uchimura aus Japan.

1:1 gegen Frankfurt: SC Freiburg weiter ohne Sieg

Freiburg (dpa) - Der SC Freiburg muss in der Fußball-Bundesliga weiter auf seinen ersten Saisonsieg warten. Im Duell der Europa-League-Starter gegen Eintracht Frankfurt erreichten die Badener am Sonntagabend durch den späten Ausgleich von Nicolas Höfler (85.) ein 1:1 (0:0) und vermieden damit den Sturz auf den letzten Tabellenplatz. Vor 23 300 Zuschauern hatte Christian Günter in der 64. Minute mit einem Eigentor für die Frankfurter Führung gesorgt. In der 90. Minute sah bei den Hessen der Ex-Freiburger Johannes Flum wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte.

HSV deklassiert Nürnberg mit 5:0

Nürnberg (dpa) - Der Hamburger SV hat angeführt von Pierre-Michel Lasogga mit einem der schnellsten Hattricks der Fußball-Bundesliga den 1. FC Nürnberg deklassiert. Durch das 5:0 (1:0) am Sonntag verließen die Hanseaten die Abstiegsränge und feierten zudem den ersten Sieg unter dem neuen Trainer Bert van Marwijk. Neben Lasogga (59./62./67. Minute) beteiligten sich vor 38 042 Zuschauern auch Rafael van der Vaart (17.) und Tolgay Arslan (74.) an dem munteren Wettschießen gegen harmlose Franken im eigenen Stadion. Das Team von FCN-Coach Michael Wiesinger wartet nach acht Spieltagen noch immer auf den ersten Saisonerfolg.

Beide Tischtennis-Teams im EM-Finale

Schwechat (dpa) - Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) steht bei der Europameisterschaft in Schwechat mit beiden Teams im Finale. Die Herren-Auswahl qualifizierte sich am Sonntag durch ein 3:0 gegen Russland zum elften Mal für das Endspiel. Gegen Außenseiter Griechenland winkt an diesem Montag (20 Uhr) der sechste EM-Titel in Serie. Die DTTB-Damen folgten am Abend dem Beispiel von Dimitrij Ovtcharov und seinen Kollegen. Die Auswahl von Bundestrainerin Jie Schöpp setzte sich in der Vorschlussrunde mit 3:1 gegen Tschechien durch. Gegner des viermaligen Champions im Endspiel (16.30 Uhr) ist der dreimalige Europameister Rumänien.

Bayern-Basketballer gewinnen Topspiel gegen Bamberg

München (dpa) - Die Basketballer von Bayern München haben das erste Topspiel der neuen Bundesliga-Spielzeit für sich entschieden. In der Neuauflage der Playoff-Halbfinalserie der Vorsaison gewannen die Bayern am Sonntag gegen Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg mit 84:74 (42:33) und feierten damit ihren zweiten Saisonsieg. Vor 6700 Zuschauern im ausverkauften Audi Dome waren Chevon Troutman und Nihad Djedovic mit je 14 Punkten die besten Werfer bei den Münchnern. Für die Franken kam Casey Jacobsen auf 17 Zähler.

US-Golfer gewinnen zum achten Mal den Presidents Cup

Dublin/Ohio (dpa) - Die Golfer aus den USA haben zum achten Mal den Presidents Cup gewonnen. Auf dem Muirfield Village Golf Club im Bundesstaat Ohio setzten sich die gastgebenden Amerikaner gegen den Rest der Welt außer Europa mit 18,5:15,5 durch. Für die US-Golfer war es der achte Sieg in der zehnten Auflage des Teamwettbewerbs, der als Vorbereitung für den prestigeträchtigen Ryder Cup im kommenden Jahr in Gleneagles/Schottland gilt. Den "Internationals" bleibt nur der Sieg von 1998 und das Remis von 2003.

Nürnberg Ice Tigers stellen DEL-Startrekord auf

Nürnberg (dpa) - Die Nürnberg Ice Tigers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) einen Startrekord aufgestellt. Mit dem 4:3-Sieg am Sonntag gegen die Schwenninger Wild Wings verbuchten die Franken den neunten Sieg in Serie. Die Nürnberger verbesserten damit den Startrekord des EV Landshut aus der Saison 1995/96, die damals acht Mal nacheinander gewonnen hatten. Für den entscheidenden Treffer des DEL-Spitzenreiters sorgte beim Heimspiel gegen die Wild Wings Connor James in der vorletzten Spielminute.

Surf-Ikone Naish kündigt Kurz-Comeback beim Maui-Weltcup an

Westerland/Sylt (dpa) - Windsurf-Legende Robby Naish hat am Rande des Surf-Weltcups auf Sylt ein überraschendes Kurz-Comeback angekündigt. Der 50-Jährige will bei der vorletzten Weltcup-Station in Maui vom 24. Oktober bis 6. November versuchen, die Qualifikation für seinen ersten Weltcup-Start seit zwölf Jahren zu erreichen. Dort startet auch Weltmeister Philip Köster aus Deutschland, der auf Hawaii selbst seinen dritten WM-Titelgewinn in Serie anstrebt.

Rodriguez gewinnt Lombardei-Rundfahrt und führt Weltrangliste an

Lecco (dpa) - Der spanische Radsport-Profi Joaquin Rodriguez hat zum zweiten Mal die Lombardei-Rundfahrt gewonnen und damit seinen Sieg aus dem Vorjahr wiederholt. Der Vizeweltmeister und Kapitän des Katusha-Teams setzte sich beim letzten Radklassiker der Saison am Sonntag auf den 242 Kilometern zwischen Bergamo und Lecco gegen seinen Landsmann Alejandro Valverde (Movistar) und den Polen Rafal Majka (Saxo-Tinkoff) durch.

Stute Treve gewinnt Prix de l'Arc de Triomphe

Paris (dpa) - Die drei Jahre alte Stute Treve hat auf der Galopprennbahn Paris-Longchamp den Prix de l'Arc de Triomphe gewonnen. Im 18er Feld des mit 4,8 Millionen Euro dotierten berühmtesten Galopprennen der Welt war die ungeschlagene Stute am Sonntag das dominierende Pferd und deklassierte die Konkurrenz eindrucksvoll.