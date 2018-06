Nürnberg trennt sich von Coach Wiesinger - Prinzen Interimstrainer

Nürnberg (dpa) - Fußball-Bundesligist 1. FC Nürnberg hat sich von seinem Trainer Michael Wiesinger getrennt. Nach nur fünf Punkten aus den ersten acht Saisonspielen beurlaubten die Franken den 40-Jährigen samt dessen Assistenten Armin Reutershahn am Montagabend, wie der Verein mitteilte. Im Anschluss an das 0:5-Heimdebakel gegen den Hamburger SV hatte es intensive Gespräche zwischen Aufsichtsrat und Vorstand gegeben - nach einer stundenlangen Debatte stand die Entscheidung gegen Wiesinger. Interimstrainer wird zunächst U 23-Coach Roger Prinzen.

Zwei EM-Titel für deutsche Tischtennis-Teams

Schwechat (dpa) - Die Teams des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB) haben erstmals in der EM-Historie seit 1958 beide Mannschafts-Titel erobert. Die Herren besiegten am Montagabend im Endspiel Griechenland mit 3:1. Für die Auswahl von Bundestrainer Jörg Roßkopf, die ohne Rekord-Europameister Timo Boll antrat, war es das sechste EM-Gold in Serie. Zuvor hatten die neu formierten DTTB-Damen ihr Endspiel in Schwechat mit 3:1 gegen Rumänien gewonnen. Die Partie dauerte fast dreieinhalb Stunden. Vor Deutschland hatte nur Ungarn dreimal einen Doppel-Sieg bei Europameisterschaften gefeiert.

Düsseldorf stoppt Talfahrt: Sieg gegen Greuther Fürth

Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorf hat seine Talfahrt in der 2. Fußball-Bundesliga durch einen Doppelpack von Charlison Benschop stoppen können und die Rückkehr von Greuther Fürth an die Tabellenspitze verhindert. Die Fortuna gewann am Montag das Duell der beiden Bundesliga-Absteiger aus der Vorsaison mit 2:1 (0:1) und beendete einen Negativserie von vier Partien ohne Sieg. Vor 30 412 Zuschauern in Düsseldorf traf Florian Trinks (15. Minute) für die Gäste. Fortunas Benschop (52./55.) benötigte drei Minuten, um das Spiel mit seinen beiden Treffern zu drehen.

Haas als zweiter Deutscher bei Turnier in Shanghai weiter

Shanghai (dpa) - Tennis-Altmeister Tommy Haas hat als zweiter deutscher Profi die zweite Runde beim ATP-Masters-Turnier in Shanghai erreicht. Der Wahl-Kalifornier gewann am Montag 6:4, 6:4 gegen den Amerikaner Sam Querrey. Bereits am Sonntag hatte der Bayreuther Florian Mayer seine Auftaktpartie gewonnen.

Trainer Heiko Scholz soll Regionalligist Lok Leipzig retten

Leipzig (dpa) - Der frühere Fußball-Nationalspieler Heiko Scholz ist neuer Cheftrainer des 1. FC Lokomotive Leipzig. Der 47-Jährige erhält beim Tabellenletzten der Regionalliga Nordost einen Vertrag bis zum Saisonende. Er tritt die Nachfolge des vor zwei Wochen beurlaubten Carsten Hänsel an und soll die Sachsen vor dem Abstieg retten. "Ich bin überzeugt, dass wir das schaffen", sagte der Ex-Profi bei seiner Präsentation am Montag.