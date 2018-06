Abuja (AFP) Auch die Menschen in Entwicklungsländern müssen sich den Zugang zum Internet leisten können. Das fordert die am Montag in Nigeria gestartete Allianz "Bezahlbares Internet", die unter anderen auch von den großen US-Internetfirmen Google, Microsoft und Yahoo unterstützt wird. Die Allianz will sich für einen "offenen, wettbewerbsstarken und innovativen Breitbandmarkt" vor allem in Afrika einsetzen, wo nur jeder 16. Bewohner Zugang zum weltweiten Netz hat. Mitglieder der Allianz sind britische und US-Entwicklungshilfeorganisationen, aber auch das soziale Netzwerk Facebook und der britische Physiker Tim Berners-Lee, der als Vater des Internet gilt.

