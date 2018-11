Berlin (dpa) - Die Grünen-Bundestagsabgeordneten werden an diesem Dienstag in einer Kampfabstimmung über ihre neue Fraktionsspitze entscheiden. Katrin Göring-Eckardt und Kerstin Andreae hielten bei einem Treffen der Realos am Abend ihre Kandidaturen aufrecht. Das berichten mehrere Teilnehmer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Auf eine Probeabstimmung verzichteten die rund 30 Teilnehmer des Treffens. Als Kandidat der Parteilinken für die Doppelspitze ist der Verkehrspolitiker Anton Hofreiter gesetzt.

