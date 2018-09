Wiesbaden (dpa) - CDU und Grüne haben in Hessen zum ersten Mal miteinander gesprochen. CDU-Landeschef und Ministerpräsident Volker Bouffier sprach nachher von einem "konstruktiven Gespräch". Alle Beteiligten seien "mit großer Ernsthaftigkeit bei der Sache", sagte der Grünen-Landesvorsitzende Tarek Al-Wazir. Beide verneinten aber, dass eine Vorentscheidung über die Regierungsbildung gefallen sei. Vereinbart wurde ein zweites Gespräch für kommenden Dienstag, um "intensiver in einzelne Arbeitsfelder hineinzugehen", so Bouffier.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.