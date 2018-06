Istanbul (SID) - Die Chancen auf eine Teilnahme von Angelique Kerber (Kiel) am WTA-Finale der besten acht Spielerinnen in Istanbul (22. bis 27. Oktober) sind durch den verletzungsbedingten Verzicht der Weltranglistendritten Maria Scharapowa deutlich gestiegen. Der 26 Jahre alte Russin sagte ihren Start beim Masters wegen Problemen an der rechten Schulter, die sie bereits seit Monaten behindern, am Montag ab.

"Ich bin sehr enttäuscht, dass ich nicht antreten kann", teilte Scharapowa auf der offiziellen Website der WTA mit: "Ich werde die Leidenschaft und die Wärme der Zuschauer in Istanbul vermissen."

Durch Scharapowas Absage haben Petra Kvitova (Tschechien), Sara Errani (Italien) und Jelena Jankovic (Serbien) ihren Startplatz in der türkischen Metropole sicher. Zuvor hatten bereits Serena Williams (USA), Wiktoria Asarenka (Weißrussland), Agnieszka Radwanska (Polen) und Li Na (China) ihre Tickets gebucht. Im Kampf um den achten und letzten Platz im Feld hat Kerber, die in dieser Woche beim WTA-Turnier im österreichischen Linz antritt, 205 Punkte Vorsprung auf die Dänin Caroline Wozniacki.