Bangkok (AFP) Bei einem Verkehrsunfall im Nordosten Thailands sind 16 Menschen ums Leben gekommen, darunter eine schwangere Frau. Der Laster, in dem sie unterwegs waren, sei am Montag in einen Baum gerast, teilte die Polizei in der Provinz Buriram mit. 15 Insassen seien sofort tot gewesen, ein weiterer sei später im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Die übrigen acht Passagiere wurden alle schwer verletzt.

