Washington (AFP) Im Haushaltsstreit in den USA herrscht weiter ein Patt zwischen US-Präsident Barack Obama und den Republikanern im Kongress. Während am Montag die Einschränkungen in der Bundesverwaltung in die zweite Woche gingen, warnte das Weiße Haus erneut vor einer Zahlungsunfähigkeit der weltgrößten Volkswirtschaft. Sollte die gesetzliche Schuldenobergrenze nicht rechtzeitig erhöht werden, drohten "schreckliche" Konsequenzen, sagte Obamas oberster Wirtschaftsberater Gene Sperling.

