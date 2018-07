Dallas (SID) - Basketball-Star Dirk Nowitzki und die Dallas Mavericks haben in ihrem ersten Vorbereitungsspiel auf die neue NBA-Saison eine Niederlage kassiert. Der Meister von 2011 unterlag den New Orleans Pelicans zu Hause mit 92:94, Nowitzki verbuchte lediglich sechs Punkte. Bester Werfer der Gastgeber war Center Brandan Wright mit 14 Zählern.

Die Atlanta Hawks mit dem deutschen Nationalspieler Dennis Schröder mussten sich Titelverteidiger Miami Heat mit 87:92 geschlagen geben. Rookie Schröder kam in seinem ersten Spiel für Atlanta in 20:13 Minuten Spielzeit auf vier Punkte. Im Rahmen der Vorbereitung treffen Schröder und Nowitzki am 23. Oktober direkt aufeinander. Genau eine Woche später (30. Oktober) stehen sich die beiden deutschen Nationalspieler am ersten Spieltag erneut gegenüber.

Insgesamt stehen für den 35-jährigen Nowitzki sieben Tests auf dem Programm. Nach der Partie gegen die Pelicans warten Spiele gegen die Memphis Grizzlies, die Orlando Magic, die Indiana Pacers und die Charlotte Bobcats. Nach dem Aufeinandertreffen mit Atlanta spielen die Mavericks zum Abschluss erneut gegen Indiana.