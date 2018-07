Unterbreizbach (dpa) - Eine Woche nach dem schweren Grubenunglück nehmen Kollegen und Angehörige in Unterbreizbach heute Abschied von drei getöteten Bergleuten. Zu der öffentlichen Gedenkfeier im Kulturhaus des Ortes in Thüringen werden mehrere hundert Menschen erwartet. Zu den Trauernden will unter anderen Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht sprechen. Die drei Kumpel waren bei einem unterirdischen Gasausbruch am vergangenen Dienstag ums Leben gekommen.

