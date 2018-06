Unterbreizbach (dpa) - Mehrere hundert Menschen haben in Unterbreizbach der drei toten Bergleute gedacht, die bei dem Grubenunglück vor einer Woche ums Leben kamen. Bei der Gedenkstunde nahmen Angehörige, Freunde, Kollegen und Nachbarn Abschied von den drei Männern. Die Kumpel waren tief unter der Erde erstickt, als eine Routinesprengung explosionsartig eine gewaltige Menge an Kohlendioxid freisetzte. Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht sprach von der schwersten Bergwerkskatastrophe in Thüringen seit mehr als 50 Jahren.

