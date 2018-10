Berlin (dpa) - Das Allgemeinwissen der Erwachsenen in Deutschland ist im internationalen Vergleich nur mittelmäßig. Dies gilt sowohl für das Lesen und Verstehen von Texten wie auch für einfache Grundrechenarten.

Zu diesem Ergebnis kommt der erste PISA-Test über das Wissen der 16- bis 65-Jährigen in 24 wichtigen Industrienationen der Welt, den die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in Berlin vorstellte.

Ein beträchtlicher Teil der Erwachsenen hat zudem Schwierigkeiten im Umgang mit Computern. So konnten in Deutschland zum Beispiel 12,6 Prozent der Testpersonen keine Maus bedienen. Von den Erwachsenen, die den Computer-Test bearbeitet hatten, konnten die meisten lediglich einfache Probleme lösen, wie zum Beispiel das Einsortieren von E-Mails in bereits angelegte Ordner.

Spitzenwerte im Lesen und Rechnen erreichten dagegen Erwachsene in Japan und Finnland. Im Schnitt haben die 16- bis 65-Jährigen in diesen beiden Ländern gegenüber Gleichaltrigen in Deutschland einen Kompetenzvorsprung, der einer Lernleistung von vier bis fünf Schuljahren entspricht. Für die weltweite Studie wurden 166 000 repräsentativ ausgewählte Menschen in aufwendigen Interviews getestet. Aus Deutschland nahmen 5465 Personen teil.

