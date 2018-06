Taipeh (AFP) - (AFP) Die militärische Bedrohung durch China ist nach Einschätzung Taiwans in den vergangenen Jahren weiter gewachsen. "Angesichts der fortlaufenden Aufrüstung werden die chinesischen Kommunisten in der Lage sein, Taiwan bis zum Ende des Jahres 2020 gewaltsam einzunehmen", hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht zur nationalen Verteidigung. Die jährlichen Rüstungsausgaben der Volksrepublik seien in den vergangenen beiden Jahrzehnten durchschnittlich im zweistelligen Bericht gewachsen.

