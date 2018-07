Wiesbaden (AFP) Die Busse und Bahnen im deutschen Nahverkehr sind im Schnitt nur zu gut einem Fünftel besetzt. Die durchschnittliche Platzauslastung habe im vergangenen Jahr 22 Prozent betragen, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mit. Vergleichsweise gut ausgelastet sind demnach Regionalzüge und S-Bahnen mit 25 Prozent. Bei Linienbussen sind es demnach 21 Prozent, am unteren Ende stehen Straßenbahnen und U-Bahnen mit 18 Prozent.

